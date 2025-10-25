この記事をまとめると ■もともとAMGは大排気量エンジンと派手なエアロが代名詞のチューナーだった ■かつてのAMGを象徴するモデルがメルセデス・ベンツ560 SEC 6.0 AMGだ ■ノーマルが300馬力程度であったのに対してAMG 6.0は370〜380馬力を絞り出していた メルセデス・ベンツのチューナーとして始まったAMG クルマ好きが昔はよかったと発言するときは、たいていカスタムやチューニングがやりたい放題、コンプライアンスがタイ