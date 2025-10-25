Image: バグデーヴ合同会社 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。オシャレでカワイイ瓶容器、いつか使うと思ったもののキッチンの奥で眠ったままになっていませんか？ そんなみなさんに朗報です。オランダ発の「エアテンダー」があれば、ちょっとひと手間で空き瓶が食材保存にピッタリな真空保存容器に転生できるんですよ。さらにワインボトルにも対