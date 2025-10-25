秋篠宮ご夫妻と次女の佳子さまは25日、滋賀・彦根市で開幕した全国障害者スポーツ大会に出席されました。秋篠宮さまは「この大会でのさまざまな取り組みが、我が国の共生社会の実現につながることを期待しております」と述べられました。「全国障害者スポーツ大会」の開会式は彦根市で行われ、ご夫妻は入場する選手たちに拍手を送り、琵琶湖をイメージした青いタオルを使った演出にも参加されました。午後には、滋賀入りした次女の