◇スピードスケート全日本距離別選手権(25日、長野市エムウェーブ)全日本距離別選手権2日目が行われ、女子1000メートルに出場した郄木美帆選手が優勝し、同大会同競技で9連覇を達成しました。9組で登場した郄木選手はアウトレーンからのスタート。終盤までペースを落とさない安定した滑りでフィニッシュするとタイムは1分14秒74、2位に0秒41差をつける唯一の14秒台で全体トップに立ちます。そして最終10組のレースが終