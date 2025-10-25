ソフトバンクの中村晃外野手（３５）が右股関節のコンディション不良で「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第１戦（みずほペイペイ）のベンチ入り登録を外れた。中村はこの日の全体練習に姿を現さず。小久保監督は「ちょっとアクシデント、今日はきついと。結局（メンバーが全員）最後までそろわなかった。今日はとにかく無理」と説明した。指揮官は「（スタメンを）決めてきたけど晃が難しくなれば。さっき見直しました」