【モデルプレス＝2025/10/25】元NMB48の山本望叶が10月24日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】元48グル人気メン「お人形さんみたい」美脚際立つミニスカ姿◆山本望叶、美脚際立つミニスカコーデ山本は「秋服がいちばん好き」とつづり、秋らしいコーディネートでのストリートショットを多数投稿。ブラウンのニットカーディガンに黒のミニスカート、ベージュのソックスにブーツを合わせて