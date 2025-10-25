27日〜28日は冬型の気圧配置となり、北日本を中心に風が強いでしょう。北海道は暴風が吹き荒れるおそれがあります。東京地方は28日に北よりの風が強まり、木枯らし1号が発表される可能性があります。強風により道路に影響が出ることが考えられますので、最新の交通情報を確認してください。季節風が強まる道路への影響に要注意27日〜28日は冬型の気圧配置となり、北日本を中心に季節風が強く吹くでしょう。低気圧の発達具合によ