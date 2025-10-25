栃木シティがヴァンラーレ八戸との首位決戦に勝ち、優勝がわからなくなった明治安田 J3リーグ第33節が10月25日に行われた。首位のヴァンラーレ八戸は栃木シティとの直接対決に0-1で敗戦。2位の栃木Cが勝利したことで、両チームの勝ち点差は2と縮まっている。首位の八戸は、2位の栃木Cとの試合に0-1で敗れた。これで八戸は勝ち点69となっている。栃木Cは八戸に1-0で勝利し、勝ち点67で2位に位置している。3位の鹿児島ユナイテッ