福田真琳（つばきファクトリー） つばきファクトリーの福田真琳が、21歳の誕生日である10月18日にファースト写真集『MARINE』を発売。24日に都内で発売記念イベントを開催した。彼女の原点である故郷・長崎で撮影された本作は、アイドル写真集の枠を超え、まるでアート作品のような仕上がり。各界のトップクリエイターが集結した本気の一冊。【写真】つばきファクトリー福田真琳、写真集『MARINE』掲載カット 写真