ほのぼのとした日常を描いた漫画をSNSで発信している漫画家・柿ノ種まきこさん。「ウフ。」の描きおろしオリジナル連載では、家族みんなで安心して楽しめるスイーツを紹介しています。 今回紹介するのは、「アイスの実 アサイーボウル」。手軽にアサイーを堪能したい方にぴったりな商品です。 ウェルネスブランド「GREEN SPOON」とのコラボ商品。本格的な「アイスの実 アサイーボウル」を堪能