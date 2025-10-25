25日午前、福岡県飯塚市で住宅1棟が焼ける火事があり、男性1人が意識不明の重体です。警察と消防によりますと、25日午前11時ごろ福岡県飯塚市下三緒で「住宅の1階部分から炎が噴出している」と消防に通報がありました。火は約1時間後に消し止められましたが、住宅1棟を焼きました。住宅から70代の男性が助け出されましたが、搬送時、意識はなかったということです。警察と消防が火事の原因を調べています。