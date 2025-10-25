全日本大学女子駅伝（２６日、仙台市＝報知新聞社後援）の区間エントリーと開会式が２５日に同市内で行われた。２年連続２回目の出場となる帝京科学大は、関東大学女子駅伝１区区間新記録の今西紗世（１年）は１区に配置した。今西は５０００メートルで５月の関東学生対校選手権３位、６月の日本学生対校選手権４位と前半シーズンから抜群の強さを誇り、今月４日の関東大学女子駅伝では１区で区間新記録の快走。チームの３位に