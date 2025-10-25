ゆずが、来年5月より、自身初となる弾き語りアリーナツアーを開催することが決定した。全21公演の内容で、きょうからファンクラブ「ゆずの輪」会員向けに、先行チケット受付を開始した。【ライブ写真多数】多彩なステージ！ゆずの横浜アリーナ公演の様子きょう25日にデビュー25周年を迎え、きょう東京・有明アリーナで開催された「ゆずの輪 Presents YUZU LIVE 2025 GET BACK トビラ ITOCHU」の公演中にサプライズで発表した。