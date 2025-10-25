◇MLBワールドシリーズ ブルージェイズ11-4ドジャース(日本時間25日、ロジャース・センター)ドジャースの大谷翔平選手がポストシーズン6本目のホームランを放ち、1位のブルージェイズのウラジーミル・ゲレロJr.選手に再び並びました。大谷選手はこの試合、第3打席までは2つの三振を含む凡退。6回には大量9失点し、迎えた7回、ワールドシリーズでは自身初ホームランとなる2ランを記録。7点差で大敗となりましたが、意地の一発をみせ