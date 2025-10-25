令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase8「饗す」が26日に放送される。【写真】【仮面ライダーゼッツ】Case8「饗す」予告莫（今井竜太郎）は、夢の中で生物兵器破壊のミッション遂行のため伝統あるレストラン「ロワイヤル城金」に潜入する。警戒する莫の目の前でオーナーシェフ・山王（中村育二）の料理を口にしたシェフ・塩見（前野朋哉）が倒れた。目覚めた莫は山王のレス