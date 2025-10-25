全日本競歩高畠大会の前日記者会見でポーズをとる（右から）吉川絢斗、勝木隼人、高橋和生＝25日、山形県高畠町来年の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた全日本競歩高畠大会は26日、山形県高畠町で行われる。25日は男子の有力選手が記者会見し、マラソン競歩に出場する、9月の世界選手権東京大会35キロ銅メダルの勝木隼人（自衛隊）は「まずは楽しみたい。サブ3（3時間切り）が目標」と抱負を語った。世界陸連は来年