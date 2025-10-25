広島市の集合住宅でベトナム人女性が殺害された事件で、警察はベトナム国籍で技能実習生の女を強盗殺人などの疑いで逮捕しました。【映像】ベトナム国籍の技能実習生を逮捕 強盗殺人の疑い ディン・ティ・フォン容疑者（32）は15日、広島市西区の集合住宅に侵入し、グエン・トゥイ・ガーさん（32）の顔や頭を複数回殴り、殺害したうえ室内を物色した疑いがもたれています。警察は、認否を明らかにしていません。警察により