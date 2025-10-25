「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク−阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）阪神の先発は村上。今季の交流戦では８回１失点と好投しており、レギュラーシーズン、ＣＳに続く“３度目の開幕投手”での好投に期待がかかる。ホークスとの日本シリーズはペイペイドームで７戦全敗中。白星発進へ導きたい。打線は、初の日本シリーズを迎える高寺が「７番・ＤＨ」に入る。「６番・左翼」は島田。中川と豊田は、ペイペ