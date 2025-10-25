北陸にゆかりのある高校生以上の学生たちが、「北陸の家づくり」を考えた設計コンペの表彰式とプレゼンテーションがきょう富山市で行われました。31回目となるこのコンペは、射水市に本社を置くオダケホームが北陸3県の学校に在籍するか、北陸出身の高校生以上の学生を対象に毎年開いています。今年のテーマは「支える家」で、あわせて103点の応募作品の中から入賞11点と佳作9点が表彰されました。最優秀賞には