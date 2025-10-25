県内ではきょうも、クマの痕跡などの目撃が相次いでいます。富山市の市街地でもクマの足跡やふんが発見され、市などが注意を呼びかけています。清水万梨子記者「富山インターからおよそ1キロ離れた市街地で、クマの足跡が見つかりました。道路を横断して足跡が続いています」富山市黒崎でけさ、地域住民から「クマのふんのようなものがある」と警察を通じて富山市に連絡がありました。市や猟友会が現地を調べたところクマの