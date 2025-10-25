EXIT兼近大樹（34）が25日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に出演。漫才日本一決定戦「M−1グランプリ」に出場して優勝することを「夢」と語った。サンドウィッチマン富澤たけしにM−1の審査員を辞めた理由を聞いたあとで兼近が「いつかね、僕らが決勝に行って見せたいなと思っていたんですよ」と話した。すると伊達みきおから「だって、もう出られないでしょ？」と聞かれた。兼近は