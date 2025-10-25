「日本のダーウィン」が愛した邸宅駒井家住宅（駒井卓・静江記念館）がある京都市左京区の北白川エリアは、大正末期から昭和初期にかけて住宅街が形成。京都大学の教授らの邸宅が多かったことから「学者村」と呼ばれました。駒井家住宅も、疎水が流れる閑静な住宅街の一角に佇んでいます。敷地内は、約30坪ある主棟（母屋）と離れ、温室と洗濯場、庭園などで構成。主棟は昭和2年（1927）に建てられた木造2階建て。当時アメリカで流