リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、エジプト代表FWモハメド・サラーへの期待を語った。24日、地元メディア『リヴァプール・エコー』がコメントを伝えている。リヴァプールは22日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節でフランクフルトに5−1で勝利。しかし、リーグ戦8試合すべてで先発出場してきたサラーは先発メンバーから外れ、74分からの途中出場となった。なお、サラーは9月17日に行われた同第1節