2025明治安田J1リーグ第35節の8試合が25日に行われた。3位京都サンガF.C.と首位鹿島アントラーズが勝ち点差「5」で直接対決。36分に先制した京都は試合を通じて体を張った守りで鹿島の反撃を防ぎ続ける。しかし、試合終了目前の後半アディショナルタイム6分、鈴木優磨がワンチャンスをものにして劇的な同点ゴールを挙げ、試合は1−1で決着。鹿島にとっては勝ち点「1」を得たこと以上に、直接対決で京都に勝ち点「2」を失わせた