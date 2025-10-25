小泉防衛相は２５日、海上自衛隊横須賀基地（神奈川県横須賀市）で護衛艦「くまの」を視察し、防衛装備品の海外移転に積極的に取り組む考えを示した。オーストラリア政府は８月、くまのと同じ「もがみ型」の改良型護衛艦の導入を決定した。小泉氏は視察後、防衛装備品の海外移転について「我が国にとって望ましい安全保障環境を創出するためにも重要な政策的手段だ。トップセールスを強化していきたい」と記者団に述べた。この