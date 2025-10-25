小中学生を対象とした書道と交通安全ポスターのコンクールで、熊本県内の優秀作品の表彰式が24日、熊本市で行われました。 このコンクールはJA共済が毎年行っているもので、今年は県内の小中学生から書道と交通安全ポスターあわせて約2万6000点の応募があり、このうち27作品が金賞を受賞しました。 最優秀賞にあたる県知事賞は【書道の部】で、八代市の太田郷小学校の澤田明依（さわだ・めい）さんと熊