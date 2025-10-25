ボクシングイベント「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」が２５日、キルギス大会を開催した。セミファイナルで元３階級制覇王者ジョンリル・カシメロ（フィリピン）と亀田京之介（ＭＲ）が５８キロ契約１０回戦で激突。京之介のいとこで、元世界２階級制覇王者・亀田大毅氏が「ＡＢＥＭＡ」の生中継の解説で登場した。かねて大毅氏は、京之介に対して「練習してない」などと厳しく評価。この日の試合直前の予想でも「カシメロのＫＯ勝ち