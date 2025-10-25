能美市が20周年記念事業として改修を進めてきた遊歩道「健康ロード」が完成し、記念式典が開かれました。能美市内で開かれた式典には関係者や市民らが集まり能美市の井出敏朗市長が式辞を述べたあとさっそく節目の一歩を踏み出しました。「健康ロード」は45年前に廃線となった能美電気鉄道の天狗山駅跡から新寺井駅跡までをつなぐ全長およそ16キロの遊歩道です。能美市・井出 敏朗 市長「多くのみなさんに利用しても