俳優の北村匠海（27歳）が、10月24日に放送されたラジオ番組「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（TBSラジオ）に出演。朝ドラ「あんぱん」の話で盛り上がろうとする今田耕司に「（柳井）嵩は忘れてください、1回」とお願いした。映画「愚か者の身分」に出演する北村匠海、林裕太、山下美月が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。番組のメインパーソナリティである今田耕司は、朝ドラ「あんぱん」にハマってアニメの「アンパンマン」