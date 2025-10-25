テレビ番組の公開生放送やステージイベントが行われる「東海テレビ1チャンまつり」が名古屋・栄で開かれています。会場の久屋大通公園では25日、地域密着の情報番組「スイッチ！」などテレビ番組の公開生放送が行われました。会場に並ぶブースでは、番組で紹介したグルメや名古屋名物とのコラボスイーツが楽しめるほか、放送中の土ドラ『介護スナック ベルサイユ』の主演・宮崎美子さんがサプライズでゲ&#