25日午後、福岡市西区で稲刈り後の田んぼを舞台にした地域の運動会が行われました。福岡市西区太郎丸の田んぼで開催されたのは、「いぼらんピック」と呼ばれる地元のJAが主催する地域の運動会です。「ぬかるみにはまる」ことを「いぼる」という博多弁が大会名の由来となっていて、田んぼで遊んでもらい地元の農業と住民をつなげることを目的に毎年開催されています。25日は、親子連れなど約170人が「わら投げ」などの競技に参加し