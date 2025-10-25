低域で力強いエンジン落ち着いた走りブラウンのフォード・カプリ MkIIは、1977年式の2.0S。20年ほど保管されていた車両を、2019年にピーター・トッド氏が購入し、完璧な状態へレストアしている。限定のJPS仕様を模した、ゴールドのストライプが積極的な走りを想像させる。【画像】3車3様昭和世代の魅力セリカカプリHPフィレンザ同時期の小柄なクーペたち全117枚運転姿勢は、初代トヨタ・セリカと同様に違和感なし。