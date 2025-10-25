クーペが人気を集めた時代へ合致1973年のある日、グレートブリテン島の田舎町で暮らしていた自分を、トヨタ・クラウンは驚かせた。保守的な地域で、ご近所のファミリーカーはほぼ英国車。フィアットやルノーですら、大胆な選択といえたのだから。【画像】3車3様昭和世代の魅力セリカカプリHPフィレンザ同時期の小柄なクーペたち全117枚隣家が買ったのは、オレンジ色のクラウン。8歳だった筆者は、アメリカンなスタイリ