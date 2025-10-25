◇プロ野球 日本シリーズ第1戦 ソフトバンク-阪神(25日、みずほPayPayドーム)いよいよ日本シリーズが開幕。両チームの初戦スタメンが発表されました。阪神は1番から5番まで、シーズンを支えた盤石なラインアップ。初戦はソフトバンクの本拠地のためDHの適用可能となり、郄寺望夢選手を起用しています。さらにレフトには島田海吏選手を起用しました。先発のマウンドにあがるのは村上頌樹投手。今季26試合に先発登板し14勝4敗