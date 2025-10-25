「首都大学野球、筑波大５−４武蔵大」（２５日、大田スタジアム）筑波大が２００６年秋以来、１９年ぶり５度目の優勝を果たした。２３日のドラフト会議で阪神から３位指名を受けた岡城快生外野手（４年・岡山一宮）が「１番・中堅」で出場し、５打数１安打１打点で貢献した。１点を追った延長十回タイブレークの無死一、二塁。犠打を試みたが２球続けてファウルで追い込まれ、ヒッティングに切り替えた。「最悪でもゲッツー