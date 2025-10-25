◇SMBC日本シリーズ第1戦ソフトバンク―阪神（2025年10月25日みずほペイペイD）ソフトバンクのスタメンが発表され、左脇腹痛でCSファイナルSを欠場した近藤健介外野手（32）が「4番・指名打者」復帰した。一方、小久保裕紀監督（53）が一塁起用を予定していた中村晃外野手（35）は右股関節のコンディション不良のため、栗原陵矢内野手（29）が一塁守備に入った。 山川穂高内野手（33）はベンチスタート。＜ソフトバン