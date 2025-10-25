「ボートレースダービー・ＳＧ」（２５日、津）末永和也（２６）＝佐賀・１２４期・Ａ１＝が準優勝戦１０Ｒで１着。イン速攻でＳＧ初優出を決めた。レース後は「賞金ランキング（２５日現在で２２位）的に、ここまで来たらグランプリに出たいと思っていました。今節は優出が目標だったから、できて良かったです」と笑顔満開。優勝戦は１号艇での登場となる。「ＳＧの優勝はずっと夢だったし、応援してくれる先輩に恩返しで