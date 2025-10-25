「ボートレースダービー・ＳＧ」（２５日、津）準優勝戦１０Ｒで５コースからまくり差し、２着を確保した桐生順平（３９）＝埼玉・１００期・Ａ１＝は「１００点だと思うし、自分でもびっくりした感じです。かなりいい感じでターンができたから良かった」とレースを振り返り、ベスト６入りを喜んでいた。仕上がりに関しては「正直、中堅かな」と胸を張れる状態ではないが、「今年はごまかしながら来れているし、それも大事な