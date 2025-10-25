2025年秋、ミニサイズコスメブランド「minum（ミニュム）」が全国POPUPツアーを開催！大阪HEP FIVEで行われるこのイベントでは、新作コスメを先行販売し、人気の「コスメ詰め放題」も関西初開催。さらに、愛らしいインテリアでブランドの世界観を体感できる「minum house」が登場し、フォトジェニックな空間が広がります。数量限定ノベルティのプレゼントもあり、コスメ好きにはたまりません♡ minumの新作をいち早く