夫と息子たちが義実家へ外出し、一人の夜を過ごすことになった女性が「寂しいです。」という一言とともにThreadsに投稿したのは、握り寿司とお好み焼き、そしてノンアルコールの写真。言葉に反して一人の夜を楽しむ気満々でいる様子が伺える投稿に、「歓びが溢れとるがな」「豪華な息抜き」などの声が相次ぎました。コメント欄には、同じ状況を経験したことのある主婦たちからも共感の声が寄せられ、「デザートにアイスも食べなき