中日は25日、愛知県日進市の中日青葉学園で開催された「青葉まつり」で藤嶋健人投手と上林誠知選手が登場し、トークショーを実施した。中日青葉学園関係者以外にも近隣住民の方やボランティアの学生さんなど多くの方が観覧。上林は「今年は最下位ではなく、順位を上げて４位でしたが、やっぱり目標は優勝です。まずはAクラス目指して頑張りますので応援をお願いします」と話し、藤嶋は「選手個人個人も秋の練習を精一杯頑張っ