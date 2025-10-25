圧巻のパフォーマンスだった。FC東京は10月25日、J１第35節でファジアーノ岡山と味の素スタジアムで対戦し、３−１で勝利。この一戦で全得点に絡み、圧倒的な存在感を示したのがFW佐藤恵允だ。後半開始早々の48分、ペナルティエリア中央で縦パスを巧みなトラップで収め、右足のコントロールシュートでネットを揺らし、先制点を挙げると、１−１と追いつかれて迎えた88分には、俵積田晃太の勝ち越しゴールをお膳立てした。