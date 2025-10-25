勝点22でJ１最下位のアルビレックス新潟のJ２降格が決定した。10月25日にJ１第35節の８試合が各地で開催。残留圏の17位・横浜F・マリノスがサンフレッチェ広島と対戦し、３−０で勝利。この結果、25日に試合がなかった新潟と横浜FMの勝点差は「15」に。シーズンの残り４試合で新潟が全勝しても、横浜FMに勝点で及ばず、降格圏内の18位以下が確定した。 新潟の公式Xが「本日、10月25日（土）の試合結果により、当クラブ