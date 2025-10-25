道東の雌阿寒岳できょう（2025年10月25日）、小規模な噴火が発生しました。今後も同程度の噴火が発生する可能性があるため、注意が必要です。札幌管区気象台によりますと、（25日）午後1時17分ごろ、雌阿寒岳のポンマチネシリ火口で噴火が発生しました。灰色の噴煙が火口からおよそ200メートルの高さまであがりましたが、大きな噴石の飛散は確認されていません。その後も小規模な噴火は続き、およそ2時間後に停止したとい