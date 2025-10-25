日清食品は10月27日、「カップヌードル ペルー式チキンのクリーム煮込み味」(希望小売価格236円/税別)を全国で発売する。「カップヌードル ペルー式チキンのクリーム煮込み味」(希望小売価格236円/税別)"世界のおいしいを、お届け!"がコンセプトの「世界のカップヌードル」シリーズは、世界各国で親しまれている料理を素材やレシピにこだわって再現した商品。「いつものカップヌードルとは違った味わいが楽しめる」と、女性を中心