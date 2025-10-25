CyberOwlは10月24日、クレジットカード利用についての調査結果を発表した。調査は2025年9月9日、全国の300名を対象にインターネットで行われた。○クレジットカードの所持枚数クレジットカード所持枚数調査から、カードの所持枚数は「1〜2枚」に集中しており、シンプルな管理を好む人が多数派であることがわかった。しかし、20%は「4枚以上」を所有しており、ポイント還元や用途別に最適化したい層の存在も際立つ。0枚と回答した人