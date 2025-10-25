ホットランドホールディングスが運営する「築地銀だこ」は10月24日、ロサンゼルス・ドジャースがワールドシリーズ優勝を果たした場合、優勝決定の翌日(日本時間)より「たこ焼(8個入り)全品100円引き」キャンペーンを全店で実施することを発表した。築地銀だこ×ドジャース○ドジャース優勝へ、銀だこが全力応援本年度のドジャースは、チーム一丸となって見事リーグを制覇し、王座防衛の舞台に立つ。大谷翔平選手の二刀流復活による