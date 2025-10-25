◇SMBC日本シリーズ2025第1戦阪神―ソフトバンク（2025年10月25日みずほペイペイD）「SMBC日本シリーズ2025」第1戦のソフトバンク―阪神戦が25日に行われる。試合前に両軍先発メンバーが発表され、阪神は注目のDHに高寺望夢内野手（23）を抜てきした。打線は1番から5番まで不動。パ・リーグの本拠地だけ採用されるDH制で、誰を起用するかがポイントだったが、第1戦は23歳の高寺になった。今季は67試合に出場し、打率