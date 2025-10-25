熊本県内の小中学生による書道と交通安全をテーマにしたポスター作品の表彰式が行われました。ポスターの部の「熊本県民テレビ賞」には、菊池市立泗水小学校5年大和美晴さんが選ばれました。表彰された作品は全国大会に出展されます。