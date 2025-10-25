【ジャカルタ＝工藤圭太】体操女子で２０１６年リオデジャネイロ、２１年東京両五輪代表の杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）が２５日、ジャカルタで開かれている世界選手権の種目別平均台決勝で銅メダルを獲得した。得点は１４・１６６。予選５位通過の杉原は、決勝の演技順２番で登場し、冒頭の連続技、途中の宙返りやターンなどもミスなくまとめ、後方屈身２回宙返り下りの着地をしっかり決めてみせた。